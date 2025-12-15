急速に発達する低気圧の影響で県内は15日未明から午前中にかけて特に風が強まり、最大瞬間風速が12月の観測記録を更新する地点もありました。能代市ではごみ捨て場の金属製の扉が風にあおられて急に閉まり女性1人がけがをしています。秋田市では午後1時までに強風の影響で木が倒れたり屋根がはがれたりするなど消防の出動が58件ありました。小屋が倒壊する被害もあったということです。秋田市では15日午前1時過ぎに最大瞬間風速31.