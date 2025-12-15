杏里が、ビルボードライブツアー『杏里ANRI with BEST Buddies』を2026年3月にビルボードライブ横浜、大阪、東京にて開催する。 （関連：山下達郎、竹内まりや、ラ・ムー……シティポップブームの知られざる立役者、“幻のシンガーソングライター” 滝沢洋一の功績） 2026年5月にはロサンゼルスとニューヨークでの公演を控える杏里。同公演では、杏里が信頼を寄せる