Windows 10のサポート終了（EOS：2025年10月14日）から市場は「とりあえず買い替え」よりも、目的や価値軸でPCを選ぶ流れが強まっている。LG Electronics Japanは、17インチ級でも約1.3kgのノートPCを武器に、価格競争ではなく価値競争で存在感を高める戦略でビジネスを拡大しようとしている。「軽さ×大画面×剛性」で価値を訴求し、AI活用と移行支援をセットにした総合設計で、価格一辺倒ではない選択肢を提供。安藤康夫・Digi