12月14日に柿谷曜一朗氏の引退試合がセレッソ大阪の本拠地で行なわれ、OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）が対戦した。主役の柿谷氏が、88分の劇的な決勝点を含む２ゴールをマーク。OSAKA PINKが４−３で激闘を制したなか、仕事人ぶりを発揮したのが、OSAKA BLUEのパトリックだ。2022年にG大阪を離れ、今季はJ３のツエーゲン金沢でプレーした38歳のブラジル人FWは、後