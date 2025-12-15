中国メディアの界面新聞は15日、ロボット掃除機「ルンバ」を手掛ける米アイロボットが14日、米デラウェア州の連邦破産裁判所に連邦破産法11条の適用を申請し、中国企業がその全株式を取得すると報じた。記事によると、アイロボットはデラウェア州の裁判所で手続きを進め、2026年2月までの完了を見込む。借入先で製造委託先でもあるPicea（Shenzhen PICEA RoboticsおよびSantrum Hong Kongの総称）と再建支援契約（RSA）を結んだ。