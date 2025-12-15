国際スキー・スノーボード連盟（FIS）によると、中国の蘇翊鳴（スー・イーミン）が2025/2026FISスノーボード・ビッグエアワールドカップ（W杯）シーズン総合チャンピオンに輝き、中国ウインタースポーツ界に新たな栄光をもたらしました。 中国北部の河北省崇礼にある雲頂スキー場から北京市内にある首鋼パークのビッグエア会場に至るまで、蘇は1980という高ポイントでランキングをリードし、前シーズンの無念の敗退から王者とし