オーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔が、新たなボーイズグループ「TAGRIGHT」を結成。MUSIC ON！ TV（エムオン！）では、オリジナル番組を来年1月から3ヶ月連続でオンエアする。【写真】真剣な表情を見せる候補生たち同番組初回は、来年1月31日午後10時から午後11時までの放送となる。新曲ミュージックビデオ撮影への独占密着や、メンバー全員