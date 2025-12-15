家電量販店のエディオン（大阪市）は、プライベートブランド「e angle」から、ダストステーション付きスティッククリーナー「ANGV-SCD15-A-WH」を、2025年12月17日にエディオン全店とインターネット通販サイト「エディオンネットショップ」で発売する。パイプを外せばハンディクリーナーにもなる容量約1.5リットルのダストステーションに本体を戻すだけで、たまったゴミを自動で集じんし、同時に充電も行える。最大90日分のゴミを