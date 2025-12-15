ボートレースとこなめの「男女W優勝戦シリーズ中日ドラゴンズ杯」は3日目を終えた。3日目8Rの堂原洋史（55＝埼玉）が4カド捲りで3連単4万1440円の高配当を提供した。「スタート（コンマ15）は全速です。展示（同10）でいい見え方をしていたし、それよりも遅いと思ったので確信を持って行きました」3日目はリング2本を換えての登場となった。「回る条件だと思ったので換えてみた。変化があったかどうかは微妙だけど、元々