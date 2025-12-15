アイドルグループ・ももいろクローバーZ（ももクロ）が、12月19日放送と26日放送のBS11アニソン番組『Anison Days』（金・午後8時）に2週連続で出演する。ももクロが同番組の年末に出演するのは、もはや年末の風物詩に。トークではガンダムの歴史に名を刻んだ誇りから、メンバーたちの意外な一面が明らかになる一面も。収録レポートとあわせて、ももクロと番組MCの森口博子、酒井ミキオとの間に存在する深い絆と互いへのリスペク