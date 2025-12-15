新日本プロレスは15日、都内で会見を行い、来年1月4日、東京ドームで行われる「WRESTLEKINGDOM20in東京ドーム棚橋弘至引退」の試合順を発表した。メインは引退する棚橋弘至とAEWのオカダ・カズチカの引退試合に決定。試合後には引退セレモニーを開催する。セミにはIWGP世界ヘビー級王者の竹下幸之介がIWGPGLOBALヘビー級王者の辻陽太のダブル選手権試合となった。セミセミに当たる第5試合にはNEVER無差別級選手権で