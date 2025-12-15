クリスマス・イブの12月24日正午から翌25日クリスマスの正午まで行われる、ニッポン放送『ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』では、第51回のメインパーソナリティーをサンドウィッチマンが務める。15日、豪華ゲストとタイムスケジュールが解禁となった。【写真】白杖体験を行うサンドウィッチマン歴代ミュージックソンパーソナリティーの萩本欽一、内村光良、ゆず、Kis-My-Ft2、内田有紀、出川哲朗、榊原郁恵、和田アキ子