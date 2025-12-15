俳優の菅田将暉（32）が13日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）にゲスト出演。主要キャストを務める同局100周年特別ドラマ「火星の女王」で共演した俳優について語った。番組では、滝藤賢一がVTRで登場。菅田について「若くして色んな修羅場もくぐってきただろうし、それが今32歳になって顔に出ているというか。落ち着きがあって穏やかで凄く魅力的。パンクなところもあると思うんだけど、そういうのをグッと内に秘めていて。