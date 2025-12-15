イベントに参加したスノーボード男子の平野歩夢＝15日、東京都内スノーボード男子ハーフパイプで4大会連続の冬季五輪代表入りを確実としている2022年北京大会覇者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が15日、東京都内でイベントに参加し、来年2月のミラノ・コルティナ大会へ「2連覇、金メダルにどれだけとらわれずに、自分の限界を超えていけるか。超えられたら結果がついてくると信じたい」と抱負を口にした。12日のワールドカップ