大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズは15日（月）、2026年1月11日（日）に広島グリーンアリーナで開催されるSVリーグ男子 第10節GAME2のサントリーサンバーズ大阪戦にて、プロ自転車ロードレース選手の久保田悠介さんが始球式を行うと発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 久保田さんはプロ自転車ロードレースチームのヴィク