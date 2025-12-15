１４日に最終回が放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）〜」（全４８話）の期間平均視聴率は、世帯９・５％、個人５・５％だったことが１５日、ビデオリサーチ社の調べで分かった。世帯視聴率は、２０１９年放送の「いだてん」（８・２％）に続き、過去２番目に低かった。最終回は世帯９・５％、個人５・３％で、前作「光る君へ」（世帯１１・０％、個人６・５％）に及ばなか