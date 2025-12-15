新春恒例の箱根駅伝本番まで、３週間を切った。１０日には各チーム１６人のメンバーがエントリー。全３３６選手の自己記録を分析すると、４区間で新記録が生まれた前回を上回る、史上最高レベルの精鋭がそろったことが明らかになった。（編集委員近藤雄二）２８分台は必須の時代に選手の力を測る指標となる、１万メートルの自己記録を見ると、２７、２８分台の選手は、前回を６人上回る史上最多の１８２人。過半数となる約５