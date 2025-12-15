女性アイドルグループ「＃Mooove！」が、来年1月7日にスタートするテレビ大阪の連続ドラマ「令和に官能小説作ってます」の主題歌を務めることが決まった。曲は「アンチバキューマー」。同事務所に所属する桃月なしこ（30）とチュートリアルの徳井義実（50）がダブル主演する。官能小説編集部を舞台とした異色のお仕事ドラマで、徳井が編集長、桃月が新人編集者を演じる。グループがドラマのオープニング曲を務めるのは今回が初