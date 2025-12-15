新日本プロレス「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」覇者のザック・セイバーＪｒ．（３８）、大岩陵平（２７）組が、来年１月５日大田区総合体育館大会でＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）組に挑戦することが決定した。ザックと大岩は１４日熊本大会で行われた決勝戦で辻陽太＆ゲイブ・キッドを破り初優勝。この日の一夜明け会見に出席した。大