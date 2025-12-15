新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会の全対戦カードが１５日に発表された。この日、新たに発表になったのは「バレットクラブ・ウォー・ドッグス」「無所属」の連合軍と「ユナイテッド・エンパイア」によるスペシャル１０人タッグマッチだ。鷹木信悟＆デビッド・フィンレー＆ゲイブ・キッド＆ドリラ・モロニー＆高橋ヒロムが、グレート―Ｏ―カーン＆カラム・ニューマン＆ＨＥＮＡＲＥ＆Ｘ＆ＸＸと激突する。来年の１・