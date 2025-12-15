ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹ËÇòË²æÆ»á¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜºâÃÄ¼çºÅ¤Î¡Ö£È£Å£Ò£Ï£ó£Á£×£Á£Ò£Ä£²£°£²£µ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÇòË²»á¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÉ½¾´¤¹¤ëÆ±¾Þ¤Ç¡¢¹ñºÝÁêËÐÂç²ñ¡ÖÇòË²ÇÕ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÊ¿ÏÂ¤ÎÀº¿À¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÅÁÅýÊ¸²½¤ÇÁêËÐ¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£³¤³°¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÁêËÐ¤Ç¸òÎ®¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³