EPEIOS JAPANは、ライフソリューションブランド 「EPEIOS（エペイオス）」より、油を使わず揚げ物調理ができる「ガラスボウルエアフライヤー」を2025年12月15日に発売します。実売予想価格は1万9860円前後（税込）。 「ガラスボウルエアフライヤー」 記事のポイント 油を使わず熱風による加熱調理ができるエアフライヤー。2つのガラスボウルが付属するので、異なる料理も効率的に調理することができます。また、専用のフ