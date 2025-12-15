16日の天気（岡山・香川） 16日（火）の朝は岡山・香川ともに最低気温が15日（月）朝より低くなるところが多そうです。あたたかくしてお休みください。また、空気が乾燥しやすい状況が続いているので、岡山県南部や香川県を中心に、火の取り扱いに注意が必要です。 17日（水）は日中、曇りや雨のところが多そうです。 また、気温に注目しますと、19日（金）以降は寒気の流れ込みが弱まり、南の海上からの暖かい空気に