資料：香川県空撮 日本銀行高松支店は15日、四国地区と香川県・徳島県の企業短期経済観測調査の結果を発表しました。 香川県の景況感を示す業況判断DIはプラス25で、前回の9月より8ポイント改善しました。1994年8月の調査開始以来、最も高くなりました。製造業がプラス33で15ポイント改善し、非製造業はプラス20で4ポイント改善しました。 四国全体の全産業の業況判断DIはプラス20で6ポイント改善し、1991年以来136期ぶ