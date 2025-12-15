2025年も残すところ2週間あまりとなり、全国の郵便局では年賀状の受け付けが12月15日から始まりました。12月15日から年賀状の受付が全国一斉に始まり、高知市の高知中央郵便局では、杉の子せと幼稚園の園児24人が歌を披露して2026年用年賀はがきの受付スタートをPRしました。郵便局によると2025年は2024年より約３億枚少ない、7億5000万枚が発行され、10月30日から販売されています。園児たちは、専用の郵便ポストにさっそく