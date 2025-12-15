俳優の吉沢亮さんが、15日に都内で行われた「第50回報知映画賞」の表彰式に登壇し、主演男優賞を受賞しました。 【写真を見る】【 吉沢亮 】 「僕はあの瞬間だけ歌舞伎役者になれた」「意地で飛び込んだ作品」映画『国宝』4冠の快挙主演男優賞【 第50回報知映画賞 】今回、吉沢さんは映画『国宝』の演技で主演男優賞を受賞。任侠の世界に生まれながら、父を亡くした後、歌舞伎の世界に足を踏み入れる男を演じました。「