俳優の松谷鷹也さんが、15日に都内で行われた「第50回報知映画賞」の表彰式に登壇し、新人賞を受賞しました。 【写真を見る】【 松谷鷹也 】大谷選手とも対戦した元野球少年俳優として１号ホームラン映画『栄光のバックホーム』で新人賞に感涙【 第50回報知映画賞 】松谷さんは、映画『栄光のバックホーム』の演技で新人賞を受賞。本作は、阪神タイガースでプレーし、おととし脳腫瘍のため、28歳の若さで亡くなった