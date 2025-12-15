再建中の首里城で報道陣に公開された「南之廊下」の工事現場。奥は正殿＝15日午後、那覇市2019年に火災で焼失し、再建中の首里城（那覇市）で、正殿の左右につながる二つの廊下のうち「南之廊下」の工事現場が15日、報道陣に公開された。正殿の外観が完成し、今月から廊下の復元に本格的に着手。南之廊下の反対側には「西之廊下」があり、両廊下は、内部の造作が進む正殿と共に来年秋の工事完了を目指す。この日は、作業員が木