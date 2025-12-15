第9回日本パラスポーツ賞の選考委員会が15日に開かれ、デフ陸上・円盤投げの湯上剛輝選手を大賞に選出しました。湯上選手は11月のデフリンピック、男子円盤投で58m93の記録を出して金メダルを獲得。9月の陸上世界選手権にも出場し、同大会における日本人最高記録をマークしました。選考委員会は「 デフリンピックだけでなく、東京世界陸上など健常者と同じ大会でも年間を通じて成績を残した」と選出理由を伝えています。そのほか、