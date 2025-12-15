タイ・エアアジアXは、仙台〜バンコク/ドンムアン線の運航期間を、2026年4月29日まで延長した。12月1日に開設し、月・水・金・日曜の週4往復を運航している。当初は冬スケジュール終了日の2026年3月27日までの運航を予定していたものの、タイの旧正月の旅行需要増加を見込み、運航期間を延長する。東北地方とバンコクを結ぶ唯一の直行便で、タイからの訪日需要の高まりを受けて開設。札幌/千歳・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西