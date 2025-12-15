移転、整備が検討されてきた石川県金沢市平和町にある「金沢市立病院」の移転先が15日、病院近くにある「平和町公園」に決まりました。「平和町公園」は現在、国の所有地で、金沢市に対し無償貸付が行われていて、15日開かれた国有財産の審議会で、金沢市から取得の要望が出ていた金沢市立病院の移転予定地「平和町公園」について検討され、委員から売却の了承が得られました。金沢市立病院は1988年に建設されましたが、老朽化によ