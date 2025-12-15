参政党は15日、元石川県議会議員で党の副幹事長を務める川裕一郎さんを、石川1区の公認候補として擁立すると発表しました。現在54歳の川さんは、金沢市議会議員を務めた後、7月の参議院選挙への出馬に伴い、県議会議員を4期目の途中で辞職、参政党公認で比例代表に立候補しましたが、落選しています。こうした中、参政党県連は、川さんを次の衆院選で金沢市を選挙区とする石川1区の公認候補として擁立しました。参政党・川裕一郎氏