Ｊリーグは１５日、来年６月１３日に国立競技場でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催することを発表した。大会は「ＪリーグオールスターＰＲＯＪＥＣＴ」の一環として行われる。百年構想リーグの６つの地域ごとにオールスターチームが編成され、トーナメント形式で実施される。試合時間は前後半なしの３０分で、３位と５位決定戦は２０分制での開催が予定されている。選手はファン・サポーターによる投票と各地域ごと