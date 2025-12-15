Ｊリーグは１５日、来年６月１３日に国立競技場でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催することを発表した。大会は「ＪリーグオールスターＰＲＯＪＥＣＴ」の一環として行われる。百年構想リーグの６つの地域ごとにオールスターチームが編成され、トーナメント形式で実施される。試合時間は前後半なしの３０分で、３位と５位決定戦は２０分制での開催が予定されている。選手はファン・サポーターによる投票と各地域ごと
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 個室サウナ火災 男女2人が死亡
- 2. 石原さとみ別格 夫は超エリート
- 3. 張本Vの裏で 中国卓球協会が声明
- 4. ルンバの「iRobot」が破産申請
- 5. 骨と皮だけの遺体 警察絶句した
- 6. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
- 7. 横山大ケガ ドッキリGP騒動多発
- 8. 体切断された女性 まだ息がある
- 9. 福岡刺傷事件 事情聴いた男逮捕
- 10. 全国フェミ議連 草津町長に謝罪
- 1. 個室サウナ火災 男女2人が死亡
- 2. 骨と皮だけの遺体 警察絶句した
- 3. 体切断された女性 まだ息がある
- 4. 福岡刺傷事件 事情聴いた男逮捕
- 5. 全国フェミ議連 草津町長に謝罪
- 6. 伊東市長選 杉本氏が当選確実
- 7. シドニーで銃撃テロ 犯人は親子
- 8. 修学旅行で「万引き」残酷な現実
- 9. 博多で女性刺される 意識あり
- 10. アルミ缶持ち去りNG 嘆く高齢者
- 1. 伊東市長選 田久保氏の敗北確実
- 2. 「好きな温度で、僕を待っていてくれる」 小島よしおさん愛用の温度調節ケトル「カフェ ロック コントロール」で叶える “自分好みのおいしい一杯と至福の時間”
- 3. 小泉氏とガチ対決 暴走の可能性
- 4. 高市首相 米大統領は気を遣う人
- 5. 前橋前市長 出直し立候補の意向
- 6. ネイルより“指の皮膚”が印象を左右していた？ 1万人調査が明かす「冬の指先のリアル」
- 7. 給食無償化 自維公3党が合意へ
- 8. 小川晶前市長 出直し立候補へ
- 9. 世界に暴露する 靖国で無断撮影
- 10. 遅刻で30万円 クリニックが波紋
- 1. ロブ・ライナー監督宅で男女死亡
- 2. 韓の扇風機おばさん 死因は不明
- 3. 生臭い 日本の食事を韓女優酷評
- 4. 中国外務省 自衛隊元幹部へ制裁
- 5. ミャンマー 中国人施設を摘発か
- 6. 「差別」でクラウンはく奪された
- 7. 英国「美食の砂漠」になった訳
- 8. 米ブラウン大銃撃の容疑者を拘束
- 9. 米NY PM2.5の恩恵で大気汚染改善
- 10. 北朝鮮 白頭山で性暴力が蔓延か
- 1. 台湾で入場制限 日本チェーン店
- 2. 串カツ田中支える「意外な太客」
- 3. 銀行振込は贈与税リスク?
- 4. 「日本の年金は太っ腹すぎ」警鐘
- 5. マイナ保険証ない 不利益あるか
- 6. 50代が知るべき年金増やす裏ワザ
- 7. 日本企業が「脱中国」依存弱める
- 8. 冬のボーナス 50代の使い道は
- 9. 「警察密着24時」が消えたワケ
- 10. NHKは「部分民営化」すべきか
- 1. ルンバの「iRobot」が破産申請
- 2. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
- 3. 宅配員が語るフードデリバリー
- 4. 米Apple 新たなAIクラスター機能
- 5. スマホの最新売れ筋ランキング
- 6. LINE「VOOM」の利用率低い現状
- 7. 2024年版エイプリルフール情報
- 8. 縦開き型フォルダブルスマホ「nubia Flip 3」が発表！日本ではFeliCa対応のワイモバイル版「A505ZT」が1月中旬発売
- 9. 膨張モバイルバッテリー手放す
- 10. Ankerのポタ電で「スマート蓄電」。家庭の省エネが加速するぞ
- 11. ロジクールの小型キーボード、「持ち運びの最適解」と「指先フィット」両立
- 12. 東アジアの1人当たりGDPを可視化
- 13. OpenAIが「GPT-5.2」発表、Gemini急伸で“コードレッド”発動下の最新AIモデル
- 14. 無料で1GBの一時的なSFTPサーバーを作成できるSFTPCloudの「Free SFTP Server」
- 15. OpenAIと提携したディズニーがGoogleを提訴、AIによる「大規模な著作権侵害」を主張
- 16. 高温・高圧防水やFeliCaに対応したエントリースマホ「nubia S2 Lite」が発表！日本でメーカー版が2026年2月に発売予定
- 17. 新機能搭載の「Windows 11」発表
- 18. Acerから RTX 5050搭載のゲーミングノートPC 2モデルが登場
- 19. 楽天モバイル、新エントリースマホ「nubia S2R（型番：Z6305R）」を発表！12月4日発売で価格は1万9800円。ポイント還元で実質1円から
- 20. MEETタッチ名刺がビジネスシーンで注目される理由 / 不動産賃貸業務における本人確認・電子化対応についてアンケート調査を実施【まとめ記事】
- 1. 張本Vの裏で 中国卓球協会が声明
- 2. 大谷 吐き出されたガムを2度見
- 3. 張本決勝へ「中国は挫折に直面」
- 4. 張本へのヤジ問題 運営側が謝罪
- 5. 渋野 プロゴルファーの思いとは
- 6. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
- 7. 久保建英の転倒シーンが話題に
- 8. BreakingDown 瓜田純士と因縁戦
- 9. 【有馬記念登録馬発表】ファン投票1位レガレイラなど22頭が登録
- 10. 八村塁 先発を外れる可能性も
- 1. 石原さとみ別格 夫は超エリート
- 2. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
- 3. 横山大ケガ ドッキリGP騒動多発
- 4. ズートピア2 上戸娘からダメ出し
- 5. M-1審査員発表 松本人志の名なし
- 6. 物議醸したやす子 事務所無回答
- 7. 井口浩之「強制出演」に激怒
- 8. 東京・赤坂 個室サウナ店で火事 男女が意識不明の重体
- 9. 瀬戸康史の妹 瀬戸さおりが結婚
- 10. 母は元日本代表 鈴木愛理に驚き
- 1. 女性が出てこない トイレで何が
- 2. DAISOより100円安い セリア凄い
- 3. 賞与ゼロ 47歳で本当に転職
- 4. ワークマンの優秀アウター厳選
- 5. 40代必見 GUパーカーは紐なしで
- 6. あいぱく 5年ぶりに冬季開催へ
- 7. 2000円札を本州へ…活動する人物
- 8. 夢の国に 埼玉県のパティスリー
- 9. 意外と知らないピルの常識
- 10. ユニクロのワイドパンツが大人気