尖閣諸島への上陸許可を政府に求める意見書を、賛成多数で可決した沖縄県石垣市議会＝15日午後沖縄県石垣市議会は15日、市の行政区域に含まれる尖閣諸島に住所地を記した行政標柱を設置するため、上陸許可を政府に求める意見書を賛成多数で可決した。2020年に市が尖閣諸島の住所地の字名を変更したが、50年以上前に設置した標柱と未交換のままとなっている。市は1969年に魚釣島など5島に標柱を設置。20年10月に字名を「登野城