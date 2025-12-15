2024年度、熊本県内の野生鳥獣による農作物の被害は約6億8000万円で、過去3番目に多くなりました。 【写真を見る】熊本県内の農作物「約6億8000万円分」が野生鳥獣の被害に九州全体でヒヨドリの被害増加 これは12月15日の県議会常任委員会で明らかになったものです。 県によりますと、2024年度の野生鳥獣による農作物被害額は6億8249万円で、前の年度より約1億4500万円増加しました。 被害額としては、2010年度の約8億4500万