韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が「非常戒厳」を宣言した直後、妻の金建希（キム・ゴンヒ）氏と激しく口論していたことがわかりました。尹前大統領の「非常戒厳」を捜査している特別検察が15日公表した捜査結果によりますと、尹前大統領らは2023年10月以前から非常戒厳を計画。軍を動員して国会の機能や政治活動を停止させ、反対勢力を排除して権力を維持する目的だったとしています。また、戒厳の名分を作るため、北朝