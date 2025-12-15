¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡Ê48¡Ë¤ÈÆá¿Ü¹¸¹Ô¡Ê45¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£23Ç¯¡¢Æá¿Ü¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æá¿Ü¤Ï¡ÖËÍ¡¢²È¤Î¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Á°Æü¤Î¸«¤ë¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¥¤¥§¡Á¥¤¡¢ÌÀÆü»þ´Ö¤¢¤ë¤¾¡Á¡Ù¡£¤Û¤ó¤ÇÅöÆü¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÊÅÝ¤ì¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤é¡¢µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤é¤Ã