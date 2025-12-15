俳優中村雅俊（74）が15日、東京・千代田区のニッポン放送イマジンスタジオで、映画「五十年目の俺たちの旅」（来年1月9日公開）の原作「噴水五十年目の俺たちの旅」出版記念トークイベントに、脚本家の鎌田敏夫氏と出席した。「俺たちの旅」は1975年に日本テレビ系列で放送された昭和の青春を象徴するドラマシリーズ。今回が初映画化で、“カースケ”こと津村浩介役で主演する中村が映画初監督を務める。中村にとって「プロとし