ファミリーマートは12月15日から、TVアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」の描き下ろしビジュアルを使用した特別ラッピング店舗を、ファミリーマート東池袋セイコービル店(東京都豊島区)で展開している。ファミマ×アニメ「呪術廻戦」コラボ第3弾○「死滅回游」の入り口が東池袋セイコービル店に出現同社では、呪術廻戦とのコラボレーションキャンペーンを10月15日から実施している。今回第3弾として、2026年1月8日より毎週木