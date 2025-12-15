愛知県あま市で59年続く「昭和の焼肉 山ちゃん」。初代から継ぎ足されてきた味噌ダレは常連を虜にしています。地元で名物店として親しまれる一方、激戦区で生き残るために、3代目は新たな挑戦にも取り組んでいます。 ■一族で守る伝統の味と圧倒的人気のホルモン 「昭和の焼肉 山ちゃん」は、3代目の山崎俊哉さんを中心に、父で2代目の隆範さん、母の陽子さん、兄の浩平さん、叔父の勝美さんら一族で店を切り盛りしてい