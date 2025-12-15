「はじけるキャンディチョコレート。」がリニューアル！チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造・販売を手掛ける「メリーチョコレート」では、レトロ喫茶に並ぶ、色とりどりのドリンクやスイーツをモチーフにした大人気ブランド「はじけるキャンディチョコレート。」を2025年12月23日（火）よりメリーチョコレート公式オンラインショップで予約開始。2026年1月上旬からは、全国百貨店、量販店の対象店舗で順次展開します。202