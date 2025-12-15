雪国の伝統「雁木」をライトアップ界アルプスの雁木通り みなさんは「雁木（がんぎ）」ってご存知ですか？ 雁木とは、雪国で発展した伝統的な建築様式のこと。家の前方に屋根の軒を長く張り出して、その下を歩行者用の通路にしているんです。「界 アルプス」がある長野県大野市は、北アルプス麓の豪雪地帯で、かつて信州の宿場町として栄えた場所。江戸時代から雁木が建築様式に定着していて、厳しい冬でも交流を育む「雪国のア