学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「JPX」はなんの略語？「JPX」はなんの略か知っていますか？「JP」は国名です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Japan Exchange Group」を略した言葉でした！JPXとは、「日本取引所グループ」の略称のことで、2013