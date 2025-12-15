2025年11月に香港・大埔で発生した大規模火災を受け、日本の香港映画関係者がチャリティ上映会を開催。ルイス・クー主演『私立探偵』、トニー・ウーのデビュー作『最初の半歩』、話題作『グッド・ゲーム』の3作品を池袋HUMAXシネマズで上映する。2025年11月26日に香港・大埔地区の集合住宅で起きた大規模火災。犠牲となられた方々や被災された方々を思い胸を痛めている人も多いだろう。香港映画でその街並みに親しみ、また実際に訪