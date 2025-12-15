福岡県糸島市の観光農園では、旬の味覚がようやく楽しめるようになりました。 ■中村安里アナウンサー「真っ赤なイチゴです。おいしそう。いただきます。みずみずしい。かんだら中から甘い果汁がジュワッと出てきます。甘くておいしいです。」福岡県糸島市の観光農園で15日から始まったイチゴ狩り。この農園では「あまおう」や「さがほのか」など、10種類のイチゴが栽培されています。 ■訪れた人「すごく甘くておいし