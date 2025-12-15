昨日14日から北海道では道東方面を中心に雪や風が強まり、大荒れの天気となりました。本日15日正午までの24時間降雪量が道内で最も多くなったのは紋別地方の遠軽町白滝で72cmでした。道東方面では今日の夜のはじめ頃にかけて猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒して下さい。明日以降はしばらく極端な大雪はない見込みですが、12日金曜日からは気温が平年よりも高く、日本海側や太平洋側西部を中心に雨が降る見込みです。雪解