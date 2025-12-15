高橋大輔さんが演出する氷上エンタテインメント「滑走屋」の第二巻が2026年3月19日から22日までオーヴィジョンアイスアリーナ福岡で幕をあける。第二巻の始動を記念して、ライターの田中亜紀子さんが高橋大輔さんにインタビュー。第1回では話題になったオーディションの内容を中心に聞いた。第2回は高橋さんにとっての「滑走屋」について聞く。若手の「滑走屋たち」が「滑走屋後」に大活躍2026年3月に、「第二巻」を迎える高橋大輔