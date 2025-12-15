週明け１５日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３４７．９１ポイント（１．３４％）安の２５６２８．８８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６１．６５ポイント（１．７８％）安の８９１７．７０ポイントと反落した。売買代金は２０４２億８８７０万香港ドルとなっている（１２日は２４２６億５６９０万香港ドル）。中国の景気不安が投資家心理の重しとな