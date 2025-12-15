¡þÂîµå WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025(12·î10Æü¡Á14Æü¡¢¹á¹Á)Âîµå¤Î¡ØWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025¡Ù¤¬14Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬Èá´ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê¤ò·âÇË¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2-2¤ÎÂè5¥²¡¼¥à¤Ï7-10¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢14-12¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç¥²¡¼¥à¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥²¡¼¥à¤ÏÂçº¹¤Ç°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëº£Âç²ñ¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç