広島の新入団選手発表会見が１５日、広島市内のホテルで行われ、ドラフト５位の赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が８人きょうだいで記念撮影を行うシーンがあった。晴れの舞台でズラリと並んだきょうだい達。赤木から見て兄が１人、姉が３人、妹が３人。８人きょうだいの５番目で次男だが、立ち位置については「シンプルに一番背がでかい存在かな」と明かした。幼少期から「お姉ちゃんに可愛がってもらってます」と明かした赤